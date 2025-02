Atletas reynosenses vuelven con medallas

Buena participación tuvieron los atletas reynosenses en el Campeonato Tamaulipeco de Pista y Campo 2025 "Dania Aguillón", que se celebró en Ciudad Victoria.

El equipo de atletismo del IMD, que por cierto viajó sin apoyo del municipio, ya que los padres de familia se cooperaron para pagar el vehículo en el que se transportaron, regresó a casa con buenas noticas, ya que cosecharon ocho medallas en este evento que contó con el aval de la Asociación de Atletismo de Tamaulipas. A pesar de ser "el patito feo" del área de Alto Rendimiento del Instituto Municipal del Deporte, por tratarse de atletas de nuevo ingreso, están dando resultados y son el futuro de Reynosa en las pruebas de pista y campo.

Emmanuel Rangel fue el más destacado con dos medallas en la categoría Sub 14, una de oro en 150 metros planos y una de plata en 75 metros. María Fernanda Orozco se colgó dos medallas de plata en 300 y 600 metros planos, en la categoría Sub 14. Karla Miranda Moreno logró medalla de bronce en 600 metros planos, categoría Sub 16. En la misma categoría, Humberto Rodríguez se llevó el tercer lugar en lanzamiento de disco. Luis Zúñiga logró bronce en lanzamiento de bala, categoría Sub 23. La entrenadora de esta selección, Cynthia García Rodríguez, les puso el ejemplo a sus alumnos, ya que compitió en la categoría Sub-23 y Libre, donde se colgó la medalla de bronce en los 100 metros planos.