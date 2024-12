Asterisco Junior: Prepara su venganza

Por: Alberto Gamboa

Diciembre 15, 2024 -

Asterisco Junior no pudo despojar del megacampeonato a Imagen II y esa derrota caló hondo en el luchador técnico. El plan que tenía no le funcionó y acepta que se equivocó al querer ponerse rudo, siendo un gladiador que siempre ha ganado limpiamente.

"Me sentí un poco triste, quise lucharle a como él está acostumbrado, jugarle al rudo y me salió muy mal; incluso, le hice el foul y en lo que menos esperé ya me habían contado las tres palmadas, pero bueno, ya quedó atrás y ahora va la mía", sentenció el heredero de la dinastía, comandada por don Enrique Silva.

Las burlas no se hicieron esperar por parte de Imagen II, quien incluso le recomendó que se pusiera a entrenar, si es que quiere una revancha; pero el "Junior" va más allá y estaría dispuesto a apostar su capucha en la próxima pelea.

"Que llegue a donde tenga que llegar (la rivalidad), vamos a darlo todo, y si es una lucha máscara contra máscara voy a defenderla a como dé lugar y cueste lo que cueste. Imagen está hablando mucho, pero voy a hacer que se trague sus palabras", aseguró.

Haciendo un análisis de sus actuaciones arriba del encordado, se queda con los momentos buenos, ya que ganó un trofeo más para su colección y pudo luchar una vez más al lado de su gran ídolo y maestro.

"Aunque este año lo cerré con una derrota, estoy contento porque nos fuimos libres de alguna lesión y nos llevamos la máscara del Desconocido Jr. Además, anduvimos activos en Estados Unidos, pero sobre todo hacer pareja con mi padre en algunas funciones es algo que disfruto mucho tenerlo en mi esquina arriba del cuadrilátero", reconoció.

Finalmente, Asterisco Jr. también celebró que arrancó con el pie derecho su etapa de emprendedor y advirtió que el próximo año lo verán en gran forma.

"Llevé de un sueño a una realidad la primera tienda física de lucha libre en Reynosa, que se llama ´Barón Rojo´ y seguimos estando en el gusto del público. Este 2025 vamos a dar la mejor versión de mí. Muchas gracias a todos, que pasen una feliz Navidad y próspero año nuevo", finalizó.