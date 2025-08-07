Apretado triunfo de Amigos de Treviño

Los Amigos de Treviño estaban con la obligación de ganar a como diera lugar para estar dentro de la postemporada de la Liga Federal Independiente de Softbol y así lo terminaron por hacer al superar apretadamente 14-11 a los 4 Amigos.

Los peloteros de Treviño sabían de la importancia del encuentro y no dudaron en aplicarse a fondo en el bateo para estar dentro de la fiesta grande en la categoría C.

Uno de los momentos importantes del encuentro se escribió en el cuarto episodio cuando la ofensiva de los Amigos de Treviño le cazó cómodamente los envíos a Margarito Chávez para fabricarle largo ataque de siete carreras.

Por su parte los jugadores de 4 Amigos se acercaron peligrosamente en la pizarra, pero no lograron concretar la remontada producto al buen trabajo del lanzador Martín González, que termino por apuntarse el triunfo.

Dentro de los mejores bateadores del partido fueron Jesús Saavedra que de tres imparables pegó un jonrón, seguido de Willy Trejo, Benjamín de León, Baldemar Alanís se encargaron de aumenta el daño al pegar de 3-2, respectivamente, y Franco Lozano también sacó a pasear la pelota.



