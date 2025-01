Por: El Universal

Enero 16, 2025

Alan Pulido advierte que su retorno no será un día de campo, sino el compromiso de regresar a Chivas a los primeros planos para conquistar el título de Liga número 13.

El flamante delantero se dice feliz de regresar a Chivas tras seis años de ausencia, luego de que al finalizar el Apertura 2029 partió rumbo al Sporting Kansas City de la MLS.

"Quiero dejar en claro que no vengo de paseo, simplemente vengo a darlo todo de mí porque este club me ha dado mucho y quiero devolverle todo lo que siento.

Estoy feliz de regresar a Chivas que es mi casa. Ahora hay que prepararse de la mejor forma para estar disponible para el equipo. Es un orgullo portar estos colores, sabemos lo que es estar aquí, sé lo que es defender este escudo y ahora que me lo puse de nuevo sentí una felicidad muy grande, como si nunca me hubiera ido del equipo.

Al igual que mis compañeros queremos darle la 13 (título de Liga), vamos a darlo todo para lograr ese campeonato y estar arriba como toda la afición quiere.

Me ilusiona estar en el Mundial el siguiente año, y mientras haya esa ilusión y esperanza, la voy a buscar al máximo", dijo Alan Pulido en entrevista con ChivasTV.

El futbolista tamaulipeco reconoce que por el momento no tiene el ritmo futbolístico para jugar de inmediato, ya que su último partido con Kansas City fue el 19 de octubre de 2024 ante Dallas FC.

"Yo estoy en perfectas condiciones, mentalmente estoy muy bien, físicamente también; obvio, falta ritmo de juego, porque mi último partido fue en octubre, pero estoy en buen estado, me siento mejor que nunca, con la experiencia. Estoy motivado y qué más que le tenga el cariño y amor a Chivas. Platiqué con el entrenador, me dijo que va a llevar poco a poco; él sabe que tengo dos meses y medio sin jugar. Sí me he mantenido en forma, pero no es lo mismo ya en cancha, y él me llevará, sabe que puedo aportar mucho y me pongo a su disposición para el momento que me requiera pueda apoyar al equipo".

Finalmente, Pulido manifestó su satisfacción por la posibilidad de alternar de nuevo con Javier ´Chicharito´ Hernández, luego de que ambos coincidieron en Selección Nacional, además de competir contra delanteros jóvenes como Ricardo Marín, Armando González y Teun Wilke.

"Con Javier Hernández ya me ha tocado jugar en Selección, es un gran jugador, por ahí se ha lesionado, pero ahorita está en buena forma. Los canteranos son de gran trayectoria y será una gran competencia, y será el técnico el que decida a quién pone a jugar, pero la competencia hará un mejor equipo, y con mi llegada ayuda a aumentar el nivel", puntualizó Alan Pulido.