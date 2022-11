- ¡Afila las garras!

En este nuevo reto del "Tigre" Castañeda se ha comenzado a preparar de una manera completamente diferente, física como mentalmente, ya que por primera vez disputara una pelea a 8 round en el peso Súper Pluma. De la mano de Carlos Noguera y todo su equipo de trabajo de Joel Soto las horas de practica se han alargado producto a que el objetivo es conseguir su primer título.

"Voy a cumplir uno de mis primeros sueños y que mejor manera que sea en mi Reynosa frente a toda la afición que me ha visto crecer poco a poco y quiero cerrar el año ser campeón del mundo y agradecido con el equipo de trabajo y ese día queremos dar una gran pelea y cerrar con broche de oro ese campeonato", comentó el tamaulipeco con la seguridad que se le caracteriza.

Sin duda el momento emotivo de la rueda de prensa fue cuando se acordó de todo el esfuerzo que ha tenido que imprimirle en cada uno de sus entrenamientos y todo lo que ha tenido que pasar para conseguir esta pelea. Con lagrimas en los ojos y la voz entre cortada este duelo llevara dedicación especial a su familia, pero en especial a su padre.

"Me entra el sentimiento porque por él estoy aquí, desde un inicio mi padre me ha apoyado, tuve 3 peleas amateur y las perdí nunca me dijo nada negativo me llevo a entrenar y aquí sigo gracias a mi padre", expresó con todo el sentimiento en su esplendor.

El fronterizo se mantiene con récord invicto con 10 triunfos mientras su oponente "Diamante" Mendoza tiene números de respeto con 10 victorias, todas conseguidas por la vía del cloroformo, y cuenta con una derrota.