¡Más cerca del sueño!

Me siento muy contento por todo el esfuerzo que he hecho yo, pero también por todo el esfuerzo y apoyo que mis padres me han dado durante todos estos años que he buscado esta oportunidad". ABRAHAM DE LEÓN, FUTBOLISTA REYNOSENSE

El reynosense Abraham de León Martínez va por muy buen camino en su proceso para llegar a ser futbolista de Primera División.

Hace unos meses este joven mediocampista mostraba su talento con los Mineros de Reynosa en la Tercera División Profesional donde dejó muy buenas estadísticas en su primer torneo. Eso no pasó desapercibido y hubo clubes que le echaron el ojo.

El Atlas lo tenía en la mira pero al final fueron los Pumas de la UNAM los que le ofrecieron el contrato que buscaba en un club que les brinda oportunidades a los jóvenes.

"En Atlas me confirmaron que había quedado y que me presentara a pretemporada el 6 de junio, pero ese mismo día horas después me llamaron para presentarme antes en la Ciudad de México con los Pumas con quienes decidí venir a pesar de que se suponía que tenía mi lugar en Guadalajara.

Al término de la semana en el Club Universidad Nacional, me confirmaron que ya me querían ahí, que solo viniera a casa por mis papeles para reportar con ellos a los entrenamientos, ahorita mismo ya me encuentro firmado y registrado en la categoría Sub 18", explicó el talentoso volante ofensivo desde la CDMX.

Con los Mineros fue el cerebro de la media cancha, titular indiscutido y sin duda tuvo mucho protagonismo. Pero está consciente que con los felinos comenzará de cero y que jugar en la Sub 18 le exigirá más nivel.

Los Pumas juveniles arrancan el torneo este domingo recibiendo a los Xolos de Tijuana. Abraham no sabe si debutará este fin de semana ya que viene saliendo de una lesión en el tobillo derecho, sin embargo, ya siente los nervios y la adrenalina pues hay muchos sacrificios detrás de este gran paso.