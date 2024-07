Schauffele gana el Abierto Británico

Troon, Escocia

Xander Schauffele ganó el domingo el Abierto Británico para conquistar su segundo major del año, con una obra maestra en el Royal Troon, con una ronda de 65 y seis bajo para sobreponerse a un déficit de dos tiros, con lo que los estadounidenses barrieron todos los majors del año por primera vez desde 1982.

"Es un sueño ganar dos majors en un año", dijo Schauffele. "Me tomó una eternidad tan sólo ganar uno, y ahora ganar dos es otra cosa".

Schauffele ganó el PGA Championship, en Valhalla, hace dos meses con un birdie de 6 pies para putt en el último hoyo. En esta ocasión la última ronda parecía destinada al drama —nueve golfistas separados por tres tiros al inicio— Schauffele lo hizo ver como algo tan fácil en Mar de Irlanda. No tuvo ningún bogey en un helado y ventoso día y se alejó con tres birdies en cuatro hoyos en los últimos nueve para pasar de estar dos tiros detrás a liderar por tres.

Ganó por dos tiros sobre el estadounidense Billy Horschel y Justin Rose, el inglés de 43 años que tuvo que calificar con 36 hoyos para poder ser parte del cuadro principal. Estuvo entre cuatro golfistas que compartió al menos el liderato en algún momento el domingo.

No pudieron seguirle el ritmo a Schauffele. Nadie pudo.

"Él tiene muchos caballos de fuerza", dijo Rose. "Es bueno con una cuña, es grandioso con un putter, golpea la bola a una larga distancia, obviamente su juego de hierros es fuerte. Así que él allá cuenta con muchas armas. Creo que quizás una de sus menos reconocidas es su mentalidad. Él allá es un tipo muy calmado". Schauffele, de 30 años, se convirtió en el primer golfista desde Jordan Spieth en 2015 que gana dos majors en una misma temporada. Extendió además el dominio estadounidense en los campos escoceses que han ganado siete veces en sus últimas ocho visitas a Royal Troon.

Rose cerró con una ronda de 67 y le fue suficiente sólo para quedar segundo. Horschel, quien inició al última ronda con un tiro de ventaja en su intento de ganar su primer major, comenzó a rezagarse en los últimos nueve tiros, con birdie en sus últimos tres hoyos le alcanzó para un 68, su mejor resultado en un major.

"Estuve devastado al salir del campo, y me afectó mucho porque hoy estuve muy fuerte", dijo Rose. "Xander puso las cosas a andar. Conecté un buen par de putts que no cayeron, y luego, repentinamente, esa ventaja se estiró. Lo dejé todo ahí. Me siento súper orgulloso de la manera en que competí".

El jugador que Schauffele tuvo que alcanzar fue el sudafricano Thriston Lawrence, quien tuvo tres birdies en cuatro hoyos para terminar los primeros nueve con 32.

Schauffele estaba dos tiros detrás cuando todo cambió.

Schauffele pasó del trofeo más pesado del Campeonato de la PGA al más pequeño y antiguo, la famosa jarra de clarete.

"No puedo esperar a beber de ella", dijo más sonriente que nunca.