Vuelve Paola Longoria a la cima del LPRT

La mexicana Paola Longoria volvió a apoderarse del número uno del raquetbol femenil internacional.

Tras el último evento puntuable el fin de semana pasado en Carolina del Norte, Longoria se ubicó en el primer sitio con mil 508 puntos, por 918 de la argentina María José Vargas y 916 de la también mexicana, Montserrat Mejía.

Así, por decimocuarta campaña, Longoria se adjudicó la cima del ranking del tour profesional ahora llamado Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT).

El sistema del ranking de singles considera los puntos logrados en los torneos de la temporada anterior con los de la actual recién terminada en la que Paola ganó dos torneos, el Christmas Classic y el Boston Open.

Longoria, de 35 años, alterna desde el año pasado su carrera profesional con el cargo de Diputada Federal, lo cual dice le ha complicado su preparación para mantenerse en la élite, por eso valora aún más su logro.

"Ha estado complicado combinar mi nuevo cargo político como Diputada Federal y presidenta de la comisión de deporte y la liga profesional, pero me puse este objetivo, afortunadamente los torneos del circuito profesional son los fines de semana y me permiten de alguna u otra manera acudir y no interfiere en mis actividades legislativas, pero obviamente los entrenamientos, la recuperación y todo es más complicado", explicó Longoria.

"No sé si la siguiente temporada vaya a jugar todos los torneos, porque obviamente en mi vida personal quiero ser mamá; ahorita me toca el siguiente torneo, que es ir a los World Games (Juegos Mundiales 2025) en China; en agosto soy la que voy representando a México porque gané el Nacional y también el Mundial y eso me clasifica".

En dicha justa Paola jugará singles y los mixtos al lado de Eduardo Portillo y va por su cuarta medalla de oro en individual tras ganar en Taiwan (2009), Colombia (2013) y Alabama, Estados Unidos (2022).