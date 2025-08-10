Cae Sultanes en inicio de Playoffs

Los Sultanes de Monterrey iniciaron los Playoffs con el pie izquierdo, al caer 5-3 ante Charros de Jalisco en el primer duelo de la serie. Con un Palacio Sultán prácticamente lleno, donde más de 17 mil personas abarrotaron el inmueble, la novena regiomontana cayó en un duelo en el que los Sultanes no pudieron descifrar la serpentina de Zac Grotz. Hoy domingo, los Fantasmas Grises intentarán igualar la serie.