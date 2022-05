Va Averno por la cabellera de Último Guerrero

"Le demostré a Guerrero que para rudo siempre hay rudo y medio, aquí se ve quién tiene más conocimientos, quién tiene más audacia y lo único y más importante es salir con la mano en alto y en algún momento si yo le gano la cabellera como se la gane, el ganador soy yo", aseguró Averno.

Aunque esta noche el del quinto infierno protagonizará un mano a mano frente a Último Guerrero, no se olvida de su primer objetivo que es Místico.

"No me voy a ir de esta empresa hasta no acabar con Místico, porque nadie ha acabado con él y quiero ser el primero, vengo por su cabeza, pero si en algún momento alguien interviene también vamos por él", concluyó.