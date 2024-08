US Open: gana Tomás Etcheverry duelo argentino

Nueva York, EU

Señalar como accidentado el partido de cinco sets que Tomás Etcheverry le ganó el miércoles a su amigo Francisco Cerúndulo en el Abierto de Estados Unidos es lo apropiado.

En el duelo de argentinos que se conocen desde la niñez, Etcheverry ganó el último punto del tercer set sin una zapatilla y hasta vomitó cuando se acercaba a la victoria en el quinto.

Al cabo de 4 horas y 4 minutos de una tarde de agobiante calor en Flushing Meadows, Etcheverry emergió triunfante 6-3, 4-6, 6-4, 1-6, 6-3 para acceder por primera vez a la tercera ronda de un US Open. Etcheverry sentenció el duelo con una sucesión de tres aces, incluyendo el match point.

Los argentinos libraron una batalla en la jornada de más calor hasta ahora en el torneo — las temperaturas llegaron a los 34 grados centígrados (93 F) con una humedad sobre el 50%.

Etcheverry vomitó cuando aguardaba el saque de Cerúndulo con una ventaja 4-1 en el último set.

"Las condiciones eran terribles", señaló Etcheverry. "Nos dijeron que podíamos tener un descanso de diez minutos después del tercer set e ir adentro para tomar un poco de aire, pero decidimos continuar".

"Había que adaptarse al calor. Era como vamos a ver quién resiste más y él terminó decayendo físicamente más", añadió.

Entre los dos no había nada que ocultar. Se enfrentaron por primera vez en un torneo para menores de 10 años, en el que Cerúndolo se llevó el triunfo. Pero Etcheverry, de 25 años, ahora manda 2-0 en los duelos directos en el circuito contra su compatriota de 26 años que actualmente es el 29no del ranking.

El partido en la Cancha 12 también dejó como postal el punto con el que Etcheverry se quedó en el tercer set: perdió la zapatilla cuando subió a la red, ganándolo porque el globo que intentó Cerúndulo se fue largo.

"No era fácil el partido de hoy, él sabe cómo juego, yo sé cómo él juega", dijo Etcheverry. "Pensé que se me escapaba porque en el quinto set arranqué quiebre abajo, Me encontré una energía que no la venía encontrando".

Etcheverry se las verá en la tercera ronda con el alemán Alexander Zverev (4to cabeza de serie), victorioso 6-4, 7-6 (5), 6-1 ante el francés Alexandre Muller.

Zverev y Etcheverry tienen como único antecedente un cruce en los cuartos de final de Roland Garros el año pasado. El alemán ganó en cuatro sets. Esa ha sido la mejor actuación del argentino en las grandes citas.

"Me pareció que jugó el mejor tenis de su vida en ese momento", recordó Zverev. "Es un jugador joven, muy agresivo, muy alto y que se mueve muy bien para su tamaño".

Para Etcheverry será su tercera oportunidad en esa instancia en los Grand Slam este año, sucumbiendo ante Novak Djokovic en el Abierto de Australia y frente a Casper Ruud.

"Quiero mucho jugar ese partido. Voy a salir a ganarlo como sea", avisó Etcheverry.