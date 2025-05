Un privilegio jugar en México: Fassi

Concluyó la primera edición del México Riviera Maya Open at Mayakoba y María Fassi se colocó en el lugar 56 de la clasificación.

La mexicana no tuvo su mejor actuación este día, y en la cuarta ronda firmó una tarjeta de 77 golpes (+5), la peor de las cuatro, y totalizó 295 (+7) golpes.

"El resultado no fue el que buscaba, pero muy contenta, las cosas que pude controlar y las que están en mí las hice de la mejor manera posible. Nunca bajé los brazos, nunca me di por vencida, al final hay veces que las cosas no salen por más que lo intentamos", dijo la jugadora.

A pesar de no finalizar en una zona más alta en la clasificación, para Fassi fue un privilegio haber dado la cara por México.

"Ha habido muchísimas cosas extremadamente positivas esta semana, por momentos capaz el score no reflejó mis sensaciones, pero la verdad que me voy muy contenta con la cabeza en alto, ha sido todo un honor y un privilegio por jugar en México", añadió.

Además, resaltó la hospitalidad que el país le entregó a todos sus visitantes en la primera de cinco ediciones del Mayakoba Open.

"Todo el mundo quedó extremadamente satisfecho con nuestro país. Los recibimos con los brazos abiertos, hicimos sentir a todo el mundo como en casa; es algo que nos identifica como mexicanos, como grandes anfitriones".

María Fassi participará en el US Open que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio en el campo Erin Hills Golf Course.

"Es el mejor torneo que tenemos al año, entrar al field es complicadísimo, entonces, para mí es un premio, es mucho trabajo que no se ve para poder llegar ahí.

Golfísticamente estoy en un buen lugar, hay cosas para afinar y mejorar; mentalmente me siento bien".

Tengo muchas ganas de que empiece la semana de preparación para el US Open, y junto con Gaby (López) tratar de seguir dándole alegrías a México", finalizó.