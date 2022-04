Un arranque para el olvido

El hombre récord de la Fórmula Uno no encuentra la clave para reponerse de las derrotas con Mercedes.

Acostumbrado a tener, casi siempre, el mejor monoplaza de la parrilla y dominar sin piedad todos los circuitos del calendario, la vida deportiva de Lewis Hamilton ha dado un giro de 180 grados.

Los 28 puntos que acumula en este 2022 confirman su peor arranque de temporada desde que se introdujo el sistema actual de puntuación.

Pocas veces, el siete veces monarca del Gran Circo se había mostrado tan vulnerable. Es cierto que el W13 no es un monoplaza a su altura, pero la garra, la competitividad y el deseo de ganar, no aparecen en el radar.

"Estoy fuera del campeonato, seguro. No hay dudas al respecto", comentó el inglés sin titubear al finalizar en el lugar 13 el pasado GP de la Emilia-Romaña.

En 2021 y con la misma cantidad de carreras disputadas, se mantenía líder con 94 unidades, además ser uno de los favoritos para quedarse con el título.

Hace 13 años, pasó por una misma situación, pues el modelo MP4-24 cuando corría para el equipo McLaren, no ofrecía la suficiente carga aerodinámica. En esa campaña de 2009 finalizó en la quinta posición.

Una descalificación en Australia; un séptimo lugar en Malasia; un sexto en China y un cuarto en Bahréin fueron sus cuatro primeros resultados en esa temporada.

"Puedo asegurar que sí lo he tenido. El coche de 2009 estaba muy, muy lejos, y fue el peor coche que he tenido. Este coche (W13) actualmente no está muy lejos de aquella experiencia, pero creo que tiene mucho potencial", dijo el piloto de 37 años.

"Al igual que aquel coche, al final lo resolvimos y volvimos al juego".

Por lo pronto, para el debut del GP de Miami del próximo 8 de mayo, las Flechas Plateadas preparan actualizaciones en su auto para evitar el porposing y dar más velocidad al monplaza en las rectas.

TRASCIENDE EL MAL INICIO

Tras el GP de la Emilia-Romaña, en el que Lewis Hamilton, de Mercedes, finalizó en el decimotercer lugar, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, recordó que el británico ya se quería retirar.

"Bueno, le sacamos una vuelta", dijo Marko a Sky Sports F1. "Quizás esté pensando en que debería haber parado el año pasado".

Este mal momento del siete veces campeón de la máxima categoría llega luego de un 2021 que terminó deportivamente de la peor manera para él, siendo subcampeón de Max Verstappen tras un polémico final de temporada en Abu Dhabi.

Después de esa carrera de diciembre pasado, Lewis decidió alejarse, incluso, se hablaba de su posible retiro, aunque en febrero pasado él negó que se iría.

A diferencia de Marko, Christian Horner, jefe del equipo austriaco, sabe que, en algún momento, Mercedes resolverá sus problemas y se convertirá en un factor.

"Obviamente ha tenido un fin de semana horrible, pero sigue siendo un siete veces campeón del mundo, así que no ha olvidado cómo conducir en las últimas cuatro carreras", dijo Horner.

EL EQUIPO LO PROTEGE

Al finalizar la carrera del Gran Premio de la Emilia-Romaña, Toto Wolff, jefe de Mercedes, se disculpó con Lewis Hamilton por el radio.

El performance del británico dejó mucho que desear al quedarse estancado en el lugar 13 y no poder superar al AlphaTauri del francés Pierre Gasly debido al bajo rendimiento del W13.

"Discúlpanos Lewis, te hemos dado un auto inmanejable, no es el auto que mereces", fue el mensaje que enviaron desde los garages del equipo campeón.

El mandamás de las Flechas Plateadas está decidido a entregarle un auto competitivo al multicampeón para que pueda romper más récords en los próximo Grandes Premios.

"Tengo que protegerlo. No es su punto bajo, es lo más bajo del rendimiento del coche. El tipo es el mejor piloto del mundo y no tiene una máquina y un equipo debajo de él para poder ejecutar", comentó Wolff.

"En cierto modo, incluso, es irrelevante si llegas octavo, 12, 15, no importa, todo es malo".

Uno de los principales problemas del monoplaza plateado es su diseño innovador sin pontones, ya que no genera la suficiente carga aerodinámica y, al jugar con la altura del suelo, se genera el porpoising.