Últimos pinchazos de la ´Avispa´ Ortiz

"No me siento mal porque sabía que algún día me iba a tocar perder mi campeonato, pues todas las cosas tienen un ciclo y yo sabía que iba a terminar, me ganó una buena peleadora, no me siento mal porque hice una carrera larga, grande, con muchas defensas que hasta ahorita ninguna mexicana lo ha hecho", compartió la "Avispa" quién está con Golden Boy Promotions.

Aunque sabe que no se podrá alejar del boxeo, pues los entrenamientos y las sesiones de sparring las tendrá en su vida cotidiana, Anabel ya tiene planes para cuando llegue el momento del retiro.

"Quisiera mirar a otros lados y dedicarme a tener una buena carrera, pues nunca es tarde, me gustaría las carreras de Administración o Sistemas Computacionales que es lo que me gusta mucho y de ahí puedo hacer muchas cosas", indicó.