Será en Huesca su última corrida

Esta mañana, Joselito Adame anunció que ha decidido dejar de torear tras 26 años de que comenzó su carrera como un niño con sueños e ilusiones, muchos que ha cristalizado convirtiéndose en el torero mexicano de mayor importancia y trascendencia.

Un ejemplo de ello, es que es el tricolor que más veces ha actuado en Madrid con 18 presentaciones.

En fin, son muchos los logros que el hidrocálido ha tenido en su carrera, con impresionantes números que ya iremos desglosando.

Mañana en Huesca, España, alternando con Andrés Roca Rey y Tomas Rufo, lidiando toros de El Pilar, será su última corrida, la número 606 en su carrera.

Por lo pronto, el propio Adame expresó su decisión a través del siguiente comunicado:

"Querida afición taurina: El día de hoy es uno de los más importantes y determinantes de mi vida, y es que, desde aquel lejano 10 de octubre del año 2000, con tan solo 11 años, día en que me vestí por primera vez de luces, nunca imaginé que llegaría este momento. Por medio de este comunicado deseo transmitir mi decisión de dejar de torear, de poner un punto y aparte en mi vida profesional.

Es algo que llevo ya varios meses pensando; ha sido muy difícil tomar esta decisión. Sin embargo, en la etapa en la que ahora me encuentro, tengo la necesidad de parar, de dejar en estos momentos al Torero para darle centro al hombre.

He dedicado mi vida al toreo durante 26 años de forma intensa e ininterrumpida; lo he afrontado con absoluta entrega, compromiso y respeto. Es justo decir también que el toro me lo ha dado todo. Me considero un ser humano privilegiado y orgulloso de ser torero.

Decidí que sea este próximo miércoles 13 de agosto, la corrida número 606 de mi carrera, dentro de la Feria de San Lorenzo en la plaza de toros de Huesca (España), la última de lo que, hasta ahora, ha resultado ser una increíble historia.

El tiempo, la calma y una perspectiva distinta para afrontar esta nueva forma de vida irán marcando mis futuras decisiones, tanto en lo personal como en lo profesional.

Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a todos aquellos que han estado presentes durante toda mi trayectoria, a quienes me impulsaron desde que llegué a la escuela taurina y que aportaron a mi formación profesional; a mi equipo, amigos, prensa, al sector profesional y, sobre todo, mi infinito agradecimiento a los aficionados que, con su cariño y exigencia, han contribuido a que pudiera convertir en realidad lo que para mí algún día fue un sueño", hasta aquí las líneas escritas por un hombre con un gran significado en la fiesta.

"Nunca había tocado el tema con José. Me llamó hace un par de días y me expreso su decisión, y como siempre, le dije ´adelante mi hijo´ siempre te hemos apoyado en todo y sabes que antes que nada somos tus padres y en donde estés cuentas conmigo", dijo su padre José Guadalupe Adame López.

En el 2019, Joselito Adame también abrió un paréntesis en su carrera, que en aquella ocasión fue breve, pero esta, parece ser ya con más forma y posiblemente definitiva.



