Dan arqueros Castillo y Méndez oro en Panamericanos Junior

Asunción, Paraguay.- La comunicación entre Adriana Castillo y Máximo Méndez los llevó al trono de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El oro estaba a su alcance en la Final de arco compuesto equipo mixto, así que replicaron lo que ya habían estudiado en sus entrenamientos para vencer a la dupla estadounidense de Zachary Neilson y Kaylee Gurney por 153-140.

"Muy contenta porque el oro lo pude conseguir con mi compañero gracias a que pudimos tener fogueo en otros países y en otras categorías y nos sentimos muy cómodos. Feliz de estar tirando y hacer lo que me gusta en el campo.

"Practicamos demasiado antes de eso y muchas veces porque les importante lo que nos tenemos que decir, cómo le gusta trabajar a él y como me gusta trabajar a mí y eso fue de gran ayuda. (En caso de nerviosismo) sabemos que nos tenemos qué decir (para apoyarnos", comentó Castillo.

No solo destacaron en pareja con su pase directo a los Panamericanos en Lima 2027, también lo hicieron de manera individual, ya que ambos se colgaron la plata.