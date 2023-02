Triunfa Santiago López Ortega en certamen novilleril español

López Ortega fue el triunfador en solitario de la segunda Semifinal del certamen novilleril 'Kilómetro Cero', al cortar dos orejas y abrir la puerta grande en Vistalegre, Madrid.

Santi Lopez Ortega es el único representante de México en la Final de 'Kilómetro Cero', organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia.

"Durante la faena estaba muy emocionado. Fue un sueño sentir los olés y ver cómo la gente se emocionaba también. Fue un día muy bonito. Desde el paseíllo yo iba feliz. Es un día de los que más he disfrutado y fue importante también por la plaza que es", contó, aún con la emoción a flor de piel en su voz, Santiago López Ortega a CANCHA.

"Estoy muy feliz, pero ya pensando en mañana. No vale nada la Final si no la gano, entonces, voy a salir con la misma actitud o mejor para intentar llevarme ese certamen. Es verdad que hay mucho nivel, pero de mi parte daré todo y me voy a esforzar", añadió el novillero.

Mañana, domingo 26 de febrero, a las 12 horas, (5:00 a.m. tiempo de México), el novillero sin picadores de 17 años, y el resto de los alternantes finalistas Pepe Luis Cirugeda, Sergio Sánchez, Alejandro Chicharro, Samuel Navalón y Adrián Centenara lidiarán seis novillos del hierro de Zacarías Moreno y Ginés Bartolomé, para competir por el lugar en la Plaza de Toros Las Ventas que otorga el certamen madrileño.

Santiago López Ortega, nacido en Chihuahua, comenzó su andar en la tauromaquia de becerrista en Jalisco, en la Academia Taurina Municipal de Guadalajara, y actualmente es alumno del Centro Internacional de Tauromaquia y Alto Rendimiento (CITAR) en España.