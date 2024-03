Trágico fallecimiento del luchador Rey Destroyer de 22 años

MONTERREY, NL.- El luchador regio Rey Destroyer falleció este martes en el Hospital Universitario.

El coloso de 22 años sufrió un golpe hace dos sábados al aplicar unas tijeras voladoras, cayó a la lona, se reincorporó, pero segundos después se desvaneció.

Fue llevado al nosocomio donde lo atendieron y le diagnosticaron daño cerebral.

El estilo aéreo del joven luchador fue una de sus características.

"Mi más sentido pésame, me acaban de informar que lamentablemente acaba de fallecer nuestro compañero Rey Destroyer, me uno a la pena y dolor que embarga a la familia", posteó LA Park en sus redes sociales.

"Qué mala noticia, así empieza el día de hoy. Descanse en paz, Rey Destroyer".

ÚLTIMA LUCHA

El sábado 2 de marzo en el centro de espectáculos Venue 867, en el Barrio Antiguo, Destroyer luchó al lado de Black Spider Jr. ante Lord Byron y Kentai, en evento de la promotora RIOT Lucha Libre.

"No sabes el dolor que has dejado en mi corazón, Dios te tenga en su santa gloria y gracias por todo lo que me dejaste, Rey Destroyer", posteó Rhino, rival y compañero del joven coloso.

Se buscó a la Comisión de Lucha Libre de Monterrey para que diera su opinión sobre el caso, pero no contestó.

RIOT se unió a la pena que embarga a la familia y amigos de Rey.

"Expresamos nuestra solidaridad y condolencias ante esta irreparable perdida y deseamos pronta resignación para sus seres queridos. Descanse en Paz", escribió en sus redes.