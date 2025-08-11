Toto Wolff aprueba inicio de Kimi Antonelli en la F1

La primera temporada de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula Uno ha sido grata para Mercedes. En un video publicado por la escudería, Toto Wolff, director del equipo, intercedió por su joven piloto y reconoció que estaban conscientes desde el inicio que habría altibajos.

"Kimi empezó la temporada de forma muy positiva, con una carrera fantástica en condiciones muy complicadas, con lluvia. No hemos dudado de su rendimiento. Sabíamos que tendría altibajos, por su curva de aprendizaje.

"En Miami, en el sprint, consiguió su primera pole y lo hizo por puro mérito propio. Después vinieron otros momentos importantes, como el podio de Montreal. No hay que olvidar que tiene 18 años y que está aprendiendo mucho. Comete errores... y otros días es muy brillante. Todo esto es completamente normal", mencionó Wolff sobre el italiano.

Antonelli sorprendió al mundo al colarse al podio en el Gran Premio de Canadá el pasado 15 de junio.

Wolff recordó que en Hungría las cosas se tornaron complicadas, pero logró meterse al Top 10 y sumar un punto.

"En Hungría la parada única para él no estaba en el programa, pero debido a su posición decidimos adoptarla y su ritmo fue bueno. Creo que será importante empezar la segunda mitad de la temporada de esta manera y afrontarla con optimismo", dijo el alemán.

Desde que en Mercedes decidieron utilizar las novedades en la suspensión, después de las buenas noticias en Canadá, en las siguientes fechas tanto Antonelli como George Russell pasaron algunos apuros, siendo el italiano el más afectado.

Luego de un total de 14 Grandes Premios de la campaña 2025 de la Fórmula Uno, el británico de las Flechas Plateadas ocupa la cuarta posición en la Clasificación de Pilotos con 172 puntos, mientra que el italiano sorprende con su séptimo puesto con 64.

Respecto al Campeonato de Escuderías, Mercedes marcha en la tercera posición, con 236 unidades, sólo detrás del líder McLaren y de Ferrari.

El calendario se retoma el último fin de semana de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.