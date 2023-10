Vive Checo Pérez temporada difícil

Ciudad de México

"Ha sido (la campaña) más complicada por que empecé pelando el campeonato, y no es fácil, la gente nunca lo entenderá, lo que es manejar un auto a 300 kilómetros por hora y no sentirte cómodo, no saber qué va a hacer el auto en una curva, solo el piloto lo siente.

"Y creo que eso fue lo más complicado porque teníamos un gran auto, pero un auto que cada vez me era más difícil sacarle el máximo con los ajustes, y eso lo hizo que sea una temporada muy complicada, con muchos altibajos, inconstante. Yo diría que sí ha sido la temporada más difícil en la parte mental", explicó Sergio Pérez.

El piloto tricolor, que estará acompañado por su familia en la pista capitalina, ya sabe lo que es subir al podio en casa, en 2021 y 2022 terminó tercero, detrás de su compañero Max Verstappen y de Hamilton.

En medio de la batalla por el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, Sergio Pérez llega a al Gran Premio de la Ciudad de México con la esperanza de ganar frente a su gente.

Aunque ahora tiene una ventaja de 39 puntos sobre Lewis Hamilton, de Mercedes, el mexicano no se confía, por el contrario, está decidido a ampliar la brecha en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Espero poder darles el triunfo en casa. El de México es mi fin de semana más importante de la temporada y no puedo esperar a que empiece mi carrera de casa", comentó el tapatío en conferencia de prensa con su patrocinador principal.