Recibe Tatiana ayuda de Karol G

Bajo el lema de "Bichota", Tatiana regresó a las pistas de la Fórmula 2 con el Team Charouz Racing System.

"Si algo me enseñó el 2022 es que nunca digas nunca; nunca hay que rendirse ni bajar los brazos, porque en el momento en el que menos te lo esperas aparece un ángel y se alinean los planetas.

Después de haber competido siete carreras en la IndyCar se cayó el patrocinador principal, me quedé sin asiento y llegó a salvarme esta gran cantante, mujer colombiana. De verdad que Karol G es un ángel y su hermana, que además, es su mánager y todo el grupo de mujeres que trabaja con ella y que me dieron la oportunidad de volver a las pistas y de hacerlo en la Fórmula 2. Estoy muy agradecida del apoyo que me dio y de ese mensaje de "mujer apoya a mujer" y dar esa visibilidad para que los patrocinadores empiecen a apoyar más a la mujer", comentó Calderón.

Para este 2023, la corredora repite la historia, ya que en los primeros meses del año no participará en ningún campeonato por falta de sponsors, ya que se necesita de poco más de un millón y medio de euros para mantener su lugar en la parrilla.