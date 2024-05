El Deporte y la maternidad no combinan: Tatiana Ortiz

Tatiana Ortiz es medallista olímpica, entrenadora, funcionaria y también es madre, por lo que sabe lo difícil que es brillar en el deporte y combinarlo con la maternidad.

La exclavadista considera que es un tema a poner en la agenda deportiva por aquellas atletas que decidan ser madres, para que su regreso al deporte no sea un desafío.

"En México no estamos preparados para la maternidad en el deporte, no hay protocolo, no sabemos cómo tratar a las mujeres que quieren tomarse un tiempo para la maternidad.

No tendrías que ponerle fin a tu carrera, deberíamos tener un mejor protocolo y dar facilidades para que se sigan desarrollando. Las atletas dedicamos más de 20 años a la carrera deportiva y como mujeres vamos a contrarreloj", señala.

Tatiana propone hacer un consenso entre la parte técnica, médica y deportiva para tomar acciones en beneficio de las deportistas que eligen la maternidad.

"Hay atletas que están decidiendo entre la maternidad y su carrera deportiva", expone.

COMO SI FUERA AYER

Han pasado 16 años desde la medalla de bronce que se colgó junto con Paola Espinosa en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, y lo recuerda con emoción.

"(El podio olímpico) me dio muchas oportunidades en mi vida y me abrió caminos, me permitió terminar una carrera en una gran universidad, hacer una carrera en el servicio público, cargos de elección popular".

La medallista olímpica tiene tres hijas, pero por ahora sólo entrena a Natalia, de 10 años, y a Dakota, de 6, junto con el entrenador Jorge Carreón en la Alberca Olímpica. Ésta es otra pasión que ha descubierto.

"Hacerlo con mis hijas es todavía más complicado, aunque me divierte mucho y me permite conocerme más a mí".