Suspenden a réferi por permitir golpes prohibidos en pelea femenil

Lo cierto es que tanto Luna como la retadora asestaron de forma continua el llamado "golpe de conejo" sobre su rival, sin que el réferi hiciera nada para evitarlo.

"Fue una pelea complicada, una pelea que a lo largo de los rounds se fue ensuciando y siempre lo he dicho, ninguna pelea es igual y a mí me caracteriza en el boxeo que soy una peleadora muy técnica. Nunca había tenido una pelea como la de esa noche con tantos amarres. Yo me siento contenta porque defendí mi título con la importancia que merece y eso significa ir por todo", aseveró la pugilista lagunera.

Al respecto, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, advirtió que se retomará a partir de esta pelea la campaña de cero tolerancia al "golpe de conejo".

"Usted (Luna) seguramente va a ver la pelea y entenderá. Es un golpe muy grave, muy peligroso. Hay que tomar conciencia de la gravedad que existe con este golpe", aseveró.

Destacó que el CMB cree en la necesidad de que los réferis y los jueces sean responsables de sus acciones. "Haremos un programa de entrenamiento y recertificación para Jesús Becerra, una persona honorable, un buen oficial de ring. Tuvo una muy mala noche, pero eso es un tema cien por ciento del organismo y estamos tomando cartas en el asunto".