Influencers en el ring: ¿nueva era para el boxeo profesional?

David Faitelson volvió a encender el debate al asegurar que el boxeo espectáculo protagonizado por creadores de contenido puede ser la "salvación" del boxeo profesional y Supernova Orígenes tiene esa misión. Para el periodista, este tipo de eventos llega en un momento de crisis de audiencia para el boxeo tradicional.

Faitelson dejó claro que no se trata de desprestigiar a los influencers, sino de reconocer que el interés del público ha cambiado. "Yo creo que el boxeo purista atraviesa por horas bajas en el mundo. Creo que esto es una esperanza que puede llegar a salvar al boxeo profesional, puede ayudarle", comentó durante la conferencia de presas previo a Supernova Orígenes.

En ese sentido, David también recordó una reciente polémica en la que fue señalado por supuestamente minimizar la participación de Alana Flores en "La Velada" de España. Aseguró que su intención nunca fue faltarle al respeto, sino pedir que se le diera la misma atención a Osmar Olvera, medallista mundial en clavados.

"Hice una crítica porque en ese momento Alana Flores estuvo en la Velada en España, estaba en los primeros sitios de atención de las redes sociales y al mismo tiempo el mexicano que ganó medalla en el campeonato mundial de clavados y fue declarado el mejor clavadista del mundo. Yo lo que declare es que también le dieran la atención a Osmar Olvera. No fue faltarle el respeto a Alana, cada quien tiene su lugar", explicó.

Para Faitelson, el fenómeno de los influencers en el ring responde a lo que las nuevas generaciones quieren consumir. "Son peleas de boxeo, no sé si buenas o malas, pero son peleas de boxeo. Ha cambiado el público, lo que la gente quiere, las nuevas generaciones, lo entiendo perfectamente, no estoy cerrado", añadió.

El periodista ejemplificó el alcance de este tipo de espectáculos con cifras concretas. "Hace dos semanas en España el evento de la Velada tuvo 10 millones de seguidores. Yo estaba en la calle con mi familia viendo a las personas a las once y media de la noche viendo en una pantalla la velada. Dije ¿a los españoles les gusta el boxeo? Pues era la velada. Les gusta el boxeo y esa será la misión de Supernova", finalizó.