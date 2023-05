Pelea del "Canelo" Álvarez marcará una época en el boxeo: Sulaimán

Le ha gustado el nivel de concentración que traen ambos equipos y boxeadores, porque nadie durante las presentaciones que se dieron públicamente, se fueron al extremo de hacer circo aventándose, no se tiraron manotazos, muchos menos insultos y ha sido muy elegante como se ha llevado todo alrededor de la pelea de esta noche.

"Están animados, se ha dado mucho respeto entre ellos y esa seriedad habla que será un gran combate, actualmente quieren vender peleas con empujones, acá no, se está viviendo mucho respeto, pero eso no quiere decir que no haya intensidad, por el contrario, ésta está a tope".