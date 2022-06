Sueña Mary la ´Explosiva´ con un round más

Mary, quien tras el confinamiento comenzó a entrenar personas en el boxeo recreativo, compartió que aún no ha renovado su licencia de peleadora, algo que ha postergado por un solo temor.

"Tengo miedo de que cuando vaya a renovar mi licencia me digan que ya no estoy en edad para el boxeo profesional, además de que ahorita sí sería un suicidio porque no estoy bien preparada y no estoy al 100% en el gimnasio", confesó.