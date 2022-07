Máscara contra máscara

El Misil Humano asegura que este duelo se debió haber dado en la función especial del Consejo Mundial de Lucha Libre en marzo, pero el problema es que el Rey de la Atlántida no dejó firmar el contrato a su chamaco, porque sabe que aún le falta experiencia para afrontar este tipo de compromisos.

{"quote":""El Junior dijo que nos jugaremos las máscaras , pero vamos a ver si es cierto, porque yo lo había acorralado para el Homenaje a Dos Leyendas y estoy cien por ciento seguro que su papá no lo dejó firmar porque ve que todavía está en pañales, pero esperemos que esta vez sí tenga los suficientes pantalones."}

Stuka insistió en que al Hijo de Atlantis le hace falta mucho conocimiento luchístico para enfrentarlo, incluso afirma que todos los recursos que utiliza para atacarlo se los sabe de memoria, por tanto no hay cómo le pueda dar la vuelta.



{"quote":""Las estrategias que utiliza Atlantis Jr. arriba del ring contra mí, yo me las sé, así que a mí no me salga con sus babosadas ni que quiera venir a imponerme aquí al ring de la Arena México, tengo 28 años de carrera luchística y él cree que va a venir a enseñarme, ¡está pero bien pendejo!", concluyó."}