Él choca con mucha gente, dice Lando Norris sobre "Checo" Pérez

CIUDAD DE MÉXICO

Tras el GP, el último del 2023 donde el ganador fue Max Verstappen, Lando no dudó en señalar que fue correcta la sanción al de Guadalajara y en tono sarcástico mencionó: "¿Checo no estuvo de acuerdo con la penalización? Ah, ok. ¿Ahora se puede chocar contra los demás? ¡Wow, no lo sabía! Había mucho espacio, tres o cuatros autos cabían a mi izquierda y me golpeó. Pero es bueno saberlo para el año siguiente, haré lo mismo".

Pero la cosa no quedó ahí, el 4 del equipo anaranjado explicó desde su perspectiva cómo se dio el contacto: "No tengo idea que pasó con él (Checo), no sé en qué estaba pensando, traté de permitirle el paso, le dejé un gran espacio y aún sí me chocó".

Y para rematar, expuso que el 11 de la escudería austriaca es un piloto que suele tener choques con los demás rivales: "Él choca con mucha gente, así que no es algo nuevo que nadie deba saber".