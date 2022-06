Soberano Jr. se la lleva calmada

Romantizar la idea de morir en un ring luchando, no forma parte de los pensamientos del gladiador Soberano Jr., quien aprendió a la ´mala´ que exponerse de más puede costar caro, incluso la carrera en el deporte que eligió como forma de vida. Una lesión que lo alejó por varios meses de la lucha libre, lo aterrizó y le cambió la mentalidad acerca de cómo enfrenta su trabajo en el ring.

"Para qué continuar una lucha rengueando", lamenta. "Ya me tocó padecer, estar así de la rodilla, aquella vez continué la lucha y tuve siete luchas más, con lo cual solo le hice daño a mi cuerpo, no le hacía nada bien ni a la afición ni a la lucha libre, porque no rendía igual y la gente paga para ver un buen espectáculo", acepta, quien hace unos días sufrió un nuevo percance, aunque al ser mejor atendido, está de vuelta para luchar.

Ahora lo tiene claro, prefiere detenerse que llegar a su vejez dando lástima o pidiendo luchas a beneficio, "es mi pensamiento y mi forma de ver las cosas, ojalá que más compañeros piensen así para llegar a viejos en buena forma".