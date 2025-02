Simona Halep anuncia su retiro a los 33 años

Simona Halep, la campeona de dos torneos de Grand Slam, anunció el martes su retiro del tenis a los 33 años, después de una derrota en la primera ronda de un certamen en su natal Rumania, poniendo fin a un regreso plagado de lesiones tras una suspensión por dopaje.

"No sé si es con tristeza o alegría — creo que siento ambas cosas — pero mi alma está en paz con esta decisión, y siempre he sido realista conmigo misma. Mi cuerpo ya no puede manejar tanto como solía hacerlo para llevarme a donde probablemente estuve una vez", dijo Halep, usando un micrófono para dirigirse al público en Cluj, Rumania, después de su derrota por 6-1, 6-1 ante Lucia Bronzetti en el Abierto de Transilvania.

"Es muy difícil alcanzar ese nivel, y sé lo que se necesita para llegar allí", dijo Halep. "Por eso quería estar aquí hoy, en Cluj, para jugar frente a ustedes y despedirme de las canchas de tenis, aunque mi rendimiento no haya sido el mejor".

Fue el primer partido del año para Halep, quien alcanzó el número 1 en el ranking de la WTA por primera vez en 2017. Ahora está en el puesto 870 y recibió una invitación especial para jugar en Rumania.

Se había retirado de la etapa previa del Abierto de Australia y un torneo de preparación en Auckland, Nueva Zelanda, el mes pasado debido a dolores en la rodilla y el hombro, la última interrupción de su carrera.

Halep llegó a estar en la cima del tenis femenino, consagrándose campeona de individuales en Wimbledon en 2019 al vencer a Serena Williams en la final y en el Abierto de Francia en 2018 tras derrotar a Sloane Stephens en la final.

También fue tres veces subcampeona en torneos de Grand Slam — en el Abierto de Australia en 2018 y en el Abierto de Francia en 2014 y 2017.

Pero su última aparición en un grande fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Allí Halep perdió en la primera ronda ante la ucraniana Daria Snigur por 6-2, 0-6, 6-4 y dio positivo por la sustancia prohibida Roxadustat.

Se retira del tenis con 24 títulos individuales y más de 40 millones de dólares en premios y en dinero.

"Ser competitiva de nuevo requiere mucho más, y en este momento, ya no es posible", dijo Halep el martes. "No quiero llorar — esto es algo hermoso. Llegué a ser la número 1 del mundo, gané Grand Slams. Es todo lo que siempre quise".