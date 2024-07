El rey de Bretaña: Busca Lewis Hamilton renacer en Silverstone

Ciudad de México.- Silverstone siempre ha sido la fortaleza de Lewis Hamilton.

La mística que rodea al británico cada vez que visita Gran Bretaña lo impulsa a alcanzar la victoria o al menos a terminar en el podio sin tener el monoplaza más veloz.

En total, el piloto de 39 años registra 9 triunfos frente a su gente, en 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021, esta última la más difícil de todas porque estuvo involucrado en un fuerte accidente con Max Verstappen, de Red Bull, su rival en la lucha por el título.

Su efectividad a una vuelta también es notable en este circuito tradicional -donde se levantó el telón de la Fórmula Uno en 1950- con siete poles position en 2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020, es decir, de las 17 ocasiones que arribó al GP inglés, en 41 por ciento de ellas tuvo la ventaja de arrancar desde el primer cajón de la parrilla.

"Silverstone tiene un buen trofeo pero no te dejan quedártelo, lo usas y luego lo tienes que devolver, aunque al final lo que realmente importa no es cómo luzca el trofeo sino que sea del primer lugar. Realmente no puedo explicar lo especial que sería ganar en Silverstone de nuevo. Ha pasado mucho tiempo desde que lo hice.

"En 2007 estuve en la pole, fue una experiencia única. Realmente sientes que todo el mundo está contigo, como si estuviéramos haciéndolo juntos, es una sensación extraña. En algunas carreras, cuando llegas allí y no obtienes un buen resultado, todavía encuentras el apoyo de la gente diciéndote ´no te preocupes, la próxima vez será´", compartió Hamilton.

Actualmente, el siete veces campeón de la Máxima Categoría registra 4 mil 724 puntos, de los cuales, 352 provienen de sus actuaciones en casa.

Lo que pase este fin de semana tendrá un significado especial porque Sir Hamilton cierra una etapa de 10 años con Mercedes, el equipo con el que más récords impuso.

GANARÁ EN 2024

Lewis Hamilton ganará una carrera más antes de salir de las Flechas de Plata la próxima temporada para enrolarse con Ferrari, vaticinó Toto Wolff, director de Mercedes Benz.

El siete veces campeón de la F1 no sube a lo más alto del podio de la máxima categoría desde el GP de Araba Saudita de 2021, pero Wolff apela a la mejora en el rendimiento de los autos de Mercedes para que vuelva a la victoria en la actual campaña.

"Hizo una brillante carrera en Barcelona y (claro que) vamos a ganar una carrera con él este año", afirmó Wolff.