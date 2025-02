¿Por qué ya no funcionó la relación entre Red Bull y Sergio Pérez?

El mexicano siempre destacó en sus anteriores equipos por la comunicación que estableció con los ingenieros y mecánicos para desarrollar los autos, así que llegó con esa mentalidad a la escudería de las bebidas energéticas.

Aunque fue una pieza fundamental en los Campeonatos de Constructores de 2022 y 2023 de la marca de Milton Keynes, el tricolor puso fin a su contrato en diciembre de 2024 por sus malos resultados, pese a tener un acuerdo hasta 2026.

"Trabajé con Checo en McLaren y en todo su paso por Force India. Él realmente hizo que muchas estrategias funcionaran. No sé exactamente qué salió mal en Red Bull pero es un poco frustrante tener que competir constantemente contra Verstappen.

"A mi parecer, Verstappen es el compañero con más antigüedad. En el pasado criticamos a Red Bull por despedir a sus compañeros de equipo demasiado rápido, lo que permitió que Checo permaneciera en el equipo durante largo tiempo. Realmente necesita hacer que ese asiento funcione para continuar en constructores, quien sea que esté ahí. Así que no estoy muy segura de dónde salió mal, pero es una pena ver (la salida) de Checo", comentó Bernie Collins, ex ingeniera de estrategia de Aston Martin, en el podcast The Red Flags.

La armonía que el tapatío generó en los garajes fue única por su personalidad y la cercanía y complicidad con cada uno de los integrantes de su equipo.

"Para mí, Checo tiene una gran fortaleza mental. Siempre era la primera persona en llegar a la oficina y decir 'esa fue una mierda de clasificación', porque estábamos fuera en la Q1 o lo que sea, '¿cómo vamos a ganar la carrera?'. Es la primera persona en darle la vuelta a eso, incluso antes de que yo lo hiciera", explicó.