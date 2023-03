Seguro Checo Pérez de su asiento

Con todo menos con miedo, así será como arranque Sergio Pérez la nueva temporada de la Fórmula Uno.

Ni siquiera el regreso de Daniel Ricciardo a Red Bull es suficiente para intimidar a Checo de cara al comienzo de campaña en la F1.

El australiano, quien corrió para los Toros Rojos del 2014 al 2018, será piloto de reserva y de simulaciones en la escudería austriaca para el 2023, lo que de inmediato hizo surgir especulaciones sobre el “peligro” en el que podría estar el asiento de Pérez para el 2024.

“Sin duda que traerá muchísima experiencia, es alguien que conoce bien el equipo, alguien que tiene la experiencia de muchos años en la F1, es un beneficio muy importante tener a Ricciardo apoyándonos en el simulador, en las carreras que vaya a estar aquí”, dijo Pérez.

Y mientras algunos hablan sobre las supuestas intenciones de Ricciardo por tomar el lugar del mexicano, otro nombre también se asoma entre los rumores, pues en esta temporada Nyck de Vries correrá para AlphaTauri, piloto neerlandés al que mucha gente ha propuesto para dar el paso rumbo a Red Bull próximamente, siendo además muy cercano a Max Verstappen.

Sin embargo, el tapatío dejó claro que no teme ante las constantes amenazas hacia su puesto y estará dispuesto a demostrar porqué merece estar en uno de los lugares más codiciados de la parrilla.

“Pueden tener al piloto que quieran, no cambia nada. Es un mundo de resultados. Pueden tener a cualquier piloto, eso no me cambia nada”, dijo el tricolor para Fox Sports.

Es Sergio Pérez el travieso de Red Bull

Para permanecer en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez debe cumplir con las necesidades del equipo.

Más allá de lo que sucedió en el GP de Brasil cuando Max Verstappen se negó a devolverle la posición a Checo, los austriacos podrán usar a su favor esa personalidad cuando se trate de una lucha rueda a rueda como pasó con Lewis Hamilton, de Mercedes, en 2021.

“Pérez es un buen compañero de equipo. Se le permite ser el travieso. Parece ser muy obediente. Lo que quiero decir con ser travieso es que a veces el equipo le pide que haga cosas, como retrasar a los demás.

“A Sergio no le importa. Los ralentizará, si el equipo quiere. Ya sea en la clasificación o en la carrera, hará lo que se le pida”, mencionó Mika Hakkinen, bicampeón de la Fórmula Uno.

A Pérez aún le queda este 2023 y 2024 de contrato con la escudería de las bebidas energéticas, y en dos temporadas de la Fórmula Uno cualquier cosa puede pasar.