Red Bull habría obstaculizado cambio de escudería de 'Checo' Pérez

Sergio Pérez no habría podido seguir en la F1 porque Red Bull habría obstaculizando su llegada a otro equipo avisando muy tarde su decisión, contó Jimmy Morales, director general de Escudería Telmex Telcel.

"Nosotros tenemos unas informaciones privilegiadas, que por contrato no podemos hacer públicas. Estamos siempre tratando de negociar, pero la verdad es que nos agarraron muy al final, a decirnos cuando ya no había espacio en otros equipos, porque había varios equipos que requerían de sus servicios, pero estos otros equipos ya estaban firmados. No podía revertir eso", dijo en el podcast Fórmula de 2.

"Hay muchos intereses dentro. El ser justo o no justo, las presiones internas, el consejo de Red Bull, hay demasiadas cosas que están envueltas y nuestro piloto ya no se sentía a gusto ahí. Ya decías: '¿de veras vale la pena estar con ustedes? Mejor aquí cortamos la relación'. Si me van a dar un coche con el que voy a estar peleando el último lugar, ¿qué caso tiene?".

Morales lamentó la salida de Checo de la Máxima Categoría y espera pronto pueda haber otro tricolor en la parrilla.

"Somos mexicanos y queremos que la gente latina, los mexicanos conquistemos al mundo, eso es lo que todos anhelamos: tener a nuestro representante peleando los primeros lugares. Yo creo que la Fórmula 1 necesita de un mexicano, puede ser que en un futuro ya llegue otro más, pero Checo hoy en día es una nostalgia de toda la afición, no solamente de nuestro país sino de toda nuestra área. Y en la parte de Europa, sobre todo de España que es muy querido, sí se siente la falta de Checo, por bien o por mal", declaró.

Sobre el futuro de Checo, cree que no necesita volver a la F1 o a cualquier competencia.

"Yo sí creo que si sale algo interesante porque Checo no necesita ni siquiera regresar a las carreras, él ya hizo lo que lo que debía haber hecho en su carrera. Ya está en una posición económica buena, no tiene necesidad de estar ahí, pero si lo hace va a ser porque le nace, porque tiene ganas y porque tiene hambre de triunfo.

"Checo es muy combativo, nada más necesitamos encontrarle un proyecto que le interese para que pueda regresar y brillar omo siempre nos hizo brillar", manifestó.