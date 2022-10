Confirma Serena Williams que no está retirada

Serena Williams dejó las canchas de tenis... por ahora.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam que dijo adiós al deporte blanco en septiembre pasado, tras perder en tercera ronda en el Abierto de Estados Unidos, aseveró que "no estoy retirada" y que le encantará regresar al tenis en breve, de acuerdo con la Revista Forbes.

"No estoy retirada. Son muy altas (las posibilidades de que regrese)", sentenció Williams al hablar sobre su empresa de inversión, Serena Ventures, en una conferencia de TechCrunch en California la semana pasada.

Tras bromear con que la gente podía darse cuenta de su pasión por el tenis, pues dijo que podían ir a su casa y ver que tiene ahí una cancha. La estadounidense no profundizó en su retorno al tenis.

"Todavía no lo he pensado realmente. Fui a la cancha el otro día y por primera vez en mi vida (me di cuenta) de que no estaba en una competencia y eso se sintió muy extraño. Fue como el primer día del resto de mi vida y lo estoy disfrutando, pero aún busco encontrar ese equilibrio", comentó.

La declaraciones de Serena hacen recordar casos como el del nadador y multimedallista olímpico Michael Phelps; la estrella de la NBA, Michael Jordan, y más recientemente el del quarterback Tom Brady, quienes regresaron a sus deportes tras un breve retiro.