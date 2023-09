Raquetazos entre balas

Con 23 títulos de Grand Slam y 73 en singles durante su carrera, Serena Williams es una leyenda del tenis femenil.

Dueña de un poderoso golpe, la estadounidense fue número uno del mundo durante 319 semanas a lo largo de su carrera.

Su fuerte carácter se forjó en Compton, un suburbio cercano a Los Ángeles, donde entrenaba con balazos de fondo.

ESTUVO CERCA DE MORIR

Aunque ha disfrutado de su maternidad, Serena reveló que después del nacimiento de su hija pasó seis semanas en cama debido a un que sufrió una embolia pulmonar.

"El corte de mi cesárea se abrió por la intensidad de mi tos debido a la embolia. Regrese a la sala de operaciones, donde los doctores encontraron un gran hematoma, un bulto de sangre coagulada, en mi abdomen", reveló en un artículo que fue publicado en CNN.

"Estoy tan agradecida de haber podido tener acceso a tan increíble cuerpo de doctores y enfermeras", detalló.

SU MAYOR FORTALEZA

Uno de los momentos más importantes en la vida de Serena Williams ocurrió en septiembre de 2017, cuando se convirtió en madre de su hija Adira River Ohanian. "Mi adorado bebé, me diste una fuerza que nunca supe que tenía. Me enseñaste el verdadero significado de la serenidad y la paz. No puedo esperar para conocerte. No puedo esperar para que te unas a la tribuna de jugadores el próximo año. Pero lo más importante es que estoy muy feliz de poder compartir contigo el hecho de ser la número uno del mundo", publicó en abril de ese año.





CON SU LÍNEA DE ROPA

Serena Williams disfruta de la moda, carrera que estudió por dos años en Florida. Dentro de las canchas fue reconocida por sus vestimentas, siempre novedosas y diferentes al resto de las jugadoras. Además tiene un título como manicurista.

"15 años de falsos inicios y las negativas de personas del mundo de la moda solo hicieron que me esforzara más. Al final, descubrí que tenía que invertir en mi misma, y permití que esa fe en mí me llevara a alcanzar mi sueño", publicó en 2017 cuando lanzó su línea de ropa.

CONCENTRACIÓN ABSOLUTA

Aunque nació en una localidad de Michigan, la ex número uno del mundo fue formada como tenista, junto con su hermana mayor Venus por su padre, Richard Williams, en Compton, un suburbio cercano a Los Ángeles, en el que la violencia entre pandilleros era algo muy común. "Si puedes seguir jugando al tenis cuando alguien está disparando una pistola al final de la calle, eso es concentración", expresó Serena respecto a sus inicios y bajo el ambiente en el que entrenaba en las canchas públicas.

"Para tener éxito, debes prepararte para lo inesperado, y yo quería estar preparada para eso".

AMENAZA A JUEZ DE LÍNEA

Serena Williams es dueña de un fuerte carácter y lucha por las causas que considera injustas tanto fuera como dentro de la cancha.

Por eso, en alguna ocasión explotó contra una juez de línea que le marcó una falta de pie o "foot faul" mientras disputaba las Semifinales del Abierto de Estados Unidos en el 2009.

"Te juro que te meteré la pelota hasta el fondo de tu maldita garganta", le recriminó a la jueza durante el encuentro que perdió 6-4 y 7-5 ante belga Kim Clijsters, quien a la postre se coronó como la campeona del Us Open.