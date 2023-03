Da María ´extra´ abajo del tatami

"No tenía idea qué era la maternidad; lo más difícil fueron las dos primeras semanas y a la vez estaba en esa transición de la parte maravillosa que estaba viviendo y la otra parte pesada, como los desvelos", revela María.

La máxima deportista de México se sincera sobre lo que es la maternidad, que describe como "lo más hermoso" y los desafíos donde hay momentos de cansancio.

"No es fácil para las deportistas que siguen activas y quieren ser madres; yo me doy cuenta ahora que no estoy en el alto rendimiento y mi cuerpo está muy cansado, porque mi cuerpo no descansa bien en la noche. Cuidar también es muy agotador".

La también empresaria tiene una academia que lleva su nombre en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro, y su trabajo como entrenadora en la Selección Mexicana de Parataekwondo está encaminado a los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Cómo describes la maternidad?

"Fue una planeación desde hace muchos años deseaba tener una familia. Una vez que estuve segura que no iba a continuar con el deporte decidí embarazarme, y una vez que nació mi hija fue diferente; no tenía idea qué era la maternidad.

Fue lo más hermoso. Mi hija, el verla por primera vez, cuidarla, ver su sonrisa; la he disfrutado de una manera increíble estos tres meses. No imaginé que fuera tan pesado, pero a la vez tan mágico y maravilloso, en el sentido de que tengo un ser que depende de mis cuidados; es maravilloso tenerla.

Fue un cambio para mí completamente diferente que no tenía idea; había noches que no dormía, revisaba si respiraba o no respiraba. Ahora, disfruto un poco más, duermo un poco más. Lo describiría como que en este mundo ya no soy yo nada más, hay una bebé que es mi hija y es como si mi corazón estuviera al lado".

¿Y combinar la maternidad con ser entrenadora?

"A los 10 días ya estaba un poco en actividad, pero siempre me guío más por los tiempos de la niña. Cuando estoy con el equipo de Parataekwondo apoyándolos me la traigo al entrenamiento, porque quiero pasar con ella esos momentos y que ella pase esos momentos conmigo; aunque es difícil hasta para los chicos, pero quiero pasar esos momentos con mi hija y que no se me pase el tiempo; es difícil.

Siempre lo tuve claro y planificado en mi carrera deportiva y mi vida personal: estaba muy consciente de que una vez que no existiera el alto rendimiento para mí, me iba a llegar la maternidad, pero estaba claro, porque quería disfrutar el deporte al 100 por ciento, pero también quería disfrutar al 100 por ciento la maternidad".

¿Qué desafíos hay para las deportistas que deciden ser madres?

"No es fácil para las deportistas que siguen activas y quieren ser madres, yo me doy cuenta ahora que no estoy en el alto rendimiento y mi cuerpo está muy cansado porque mi cuerpo no descansa bien en la noche. Cuidar también es muy agotador. Es cansado para las deportistas que son deportistas y madres, el ser madre es todavía un extra. Y es que el deporte de alto rendimiento y las competencias, la falta de cambiadores, no se les da la oportunidad a las deportistas el ser madres y por eso muchas veces hay deportistas que deciden dedicarse al deporte y luego pasa el tiempo de ser madres; y luego adaptar el tiempo y el espacio para regresar al deporte y ese 100 por ciento se reduce al 50 por la maternidad".

¿Alguna de tus colegas regresó después de la maternidad?

"Una o dos que regresaron al deporte después de la maternidad y fue poco tiempo; la mayoría no regresó y se retiró".

¿Cambió tu cuerpo en el postparto?

"Cambió mucho. Todavía no recupero mi cuerpo, estaba con una operación de cadera y sabía que tenía que esperar para seguir mi proceso de embarazo. No tenía ganas de hacer ninguna actividad física y después de la semana, al tener a mi hija, mi cuerpo se transformó a como estaba acostumbrada".

¿Cómo las autoridades deportivas podrían favorecer la crianza y la maternidad?

"Analizando cada deporte en temas de ranking podría congelarse, porque los puntos son importantes; que las mujeres puedan lactar en lugares de entrenamiento o competencias o cambiadores para los bebés, no sólo los espacios, sino cuando una sale. ¿En dónde tienes que dejar a tu bebé?, no sólo sufren las deportistas, sino las que son madres".

¿Y la vida después del retiro?

"Fue una decisión que estaba clara que iba a tomar y cuándo la iba a tomar, pero no pensé que fuera tan difícil dejarlo, porque fue una etapa complicada a finales de 2021. Fue duro, fuerte, pero recibí mucho apoyo por parte de familia o amigos y jamás dejé la parte psiquiátrica, donde me estaba atendiendo para poder superar esta etapa; se tiene que estar de la mano, porque no es nada fácil, porque no sabes lo que duele y pesa alrededor por algo que has hecho durante toda tu vida y sobre todo, lo que más amas. Cualquier cosa lloraba y me acordaba, fue una etapa muy complicada, pero afortunadamente pasó para darle vuelta a la página".

¿Cómo haces cuando tienes que pasar a otra etapa de tu vida?

"Tienes que vivir el duelo porque es una pérdida; todo pasa y sobre todo no sabes qué cosas buenas después pueden pasar, como todo el proceso del embarazo, me operaron de la cadera a finales de 2021. Es algo de lo que no me arrepiento, haber hecho deporte de alto rendimiento por tantos años y haber tenido a mi hija".

Y ahora estás del otro lado como entrenadora

"Me enamoré del deporte mexicano y lo que lleva representar a México y ahora lo puedo complementar como entrenadora con el equipo de parataekwondo y dejar a México en lo más alto y ahora como una guía.

Tenemos objetivos claros, este ciclo paralímpico trazando las metas de cuál va a ser el camino, 14 atletas y 7 tienen pase a Parapanamericanos de Santiago; es algo que me apasiona, el Parataekwondo fue nuevo y su primera aparición fue en Tokio y tendrá su segunda aparición en París 2024".

¿Quién es ahora María del Rosario Espinoza?

"Una persona que se ha transformado, me ha cambiado la vida con mi hija, trato de estar consciente en mis decisiones, ya no solo soy yo, hay alguien que depende de mí y trato de estar en armonía al tomar una decisión como persona. como mujer y como madre".