´Ser fuerte y soñadora´

Como deportista, la medallista olímpica Gaby Agúndez vive una etapa en la que se ha dado cuenta del potencial que tiene. Como colega, apoya a sus compañeras deportistas que han denunciado abusos sexuales en el mundo. Como ciudadana mexicana, reprueba con dolor los asesinatos contra las mujeres.

"La violencia que enfrentan las mujeres en México hoy en día es un tema muy grave, de gran importancia. Unirnos y apoyarnos unas a las otras siempre nos va a ayudar y es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena y todos nos apoyemos", compartió la clavadista olímpica a Grupo REFORMA.

"´Me too´ fue un gran movimiento, el documental que se hizo en Netflix ("Atleta A", sobre los abusos sexuales a las gimnastas de Estados Unidos) fue una manera muy buena de dar a conocer lo que vivieron, es algo por lo que ninguna atleta debería pasar. Estoy totalmente de acuerdo que se haya hecho (el documental) y apoyando moralmente que hayan tenido la valentía para luchar y defenderse, eso es de aplaudirse".

Agúndez se colgó la medalla de bronce en la plataforma 10 metros sincronizados femenil en Tokio 2020 junto a Alejandra Orozco. A los 4 años comenzó a practicar gimnasia, natación y ballet. Fue hasta los 7 que se interesó en los clavados, cuando el entrenador cubano Yunieski Hernández le insistió a su mamá, porque al verla entrenar, mostraba potencial para esta disciplina.

En una frase, ¿cómo describirías el momento actual en el que te encuentras en tu vida?

Estoy en un momento de querer seguir trabajando, de seguir cumpliendo mis objetivos, en una etapa en mi vida en la que me doy cuenta del potencial que tengo. Creo en mi talento, creo en el trabajo y en el equipo en el que estoy para seguir cumpliendo lo que nos propongamos.

¿Cuál es el principal sacrificio para salir adelante, para llegar a donde estás?

Dejar unas cosas por otras para mantener la disciplina, que es la base principal para lograr nuestros sueños, dentro de nuestros entrenamientos y fuera de los entrenamientos. En mi caso, como hago lo que me gusta, prefiero decir que he dejado más cosas por otras.

¿Qué cambiarías de tu vida o qué harías diferente si pudieras?

No cambiaría nada, cada experiencia me ha llevado a donde estoy. No podría decir: ´hubiera cambiado esto´, porque cada momento me llevó hasta ahora, incluso la operación de la rodilla que tuve hace poco, después de los Juegos Olímpicos, porque aprendí de todo el proceso y me demostré a mi misma que todo se puede superar.

Cuando escuchas la palabra mujer, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?

Personas fuertes, aguerridas y capaces de lograr lo que nos propongamos.

¿Cómo completarías la siguiente frase: para lograr tus objetivos como mujer tienes que ser _____?

Fuerte, soñadora y tener confianza en ti misma.

¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo la frase "mujer exitosa"?

Hay trabajo duro detrás de una mujer exitosa.

¿Cómo te ves en 5 años? ¿Qué te gustaría seguir haciendo igual y qué cambiarías?

Me gustaría seguir siendo esa persona que soy, esa mujer trabajadora que no se rinde, que lucha por cumplir cada una de sus metas, deportivamente hablando dándolo todo y obteniendo buenos resultados para mi País, mi equipo y mi familia. Me veo con la Licenciatura en Psicología. Puedo decir que orgullosamente soy una mujer trabajadora y espero siempre inspirar a tantas personas como a mí me han inspirado.

¿Qué mensaje le darías a las mujeres que te están leyendo?

Que crean de lo que son capaces, que tengan la confianza de que pueden superar cada obstáculo, no están solas y nos apoyamos entre nosotras. Lo más importante es estar unidas.

¿Y a los hombres?

La igualdad de género siempre es importante y, así como nos apoyamos entre mujeres, también se vale apoyarnos unos entre otros y sin importar el género, lo que se busca siempre es igualdad.