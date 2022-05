Se retira Fuerza Guerrera

La máscara que considero más valiosa, sobre la del Hijo del Santo y sobre la de Octagón, es la de Atlantis por su trayectoria". Fuerza Guerrera, luchador

Despedirse de su público y arreglar una que otra cuenta pendiente son los objetivos de Fuerza Guerrera en su campaña de retiro en el CMLL.

El Mosco de La Merced aseguró que la pandemia retrasó sus planes, pues su retiro deportivo iba a suceder en diciembre del año pasado y pese a que todavía se siente bien, está preparado para decir adiós a más tardar en diciembre del 2023.

"Voy a tener presencia en la Arena México, en la Arena Coliseo, en Guadalajara y Puebla, para que sea más atractiva mi despedida y no sé si me da tiempo de saldar algunas deudas que tengo pendientes por ahí con algunos compañeros", compartió.

Una de esas cuentas pendientes es con Atlantis, a quien si bien reconoce con un como una de las figuras, también le guarda un poco de rencor por algo que sucedió en sus años mozos.

"En una lucha, Atlantis un día me dejó caer, le lancé un tope se quitó y me fui a dar hasta las butacas que eran de madera, yo me estrellé y estuve dos meses sin moverme y eso es una cuenta pendiente, pero yo todavía estoy en condiciones de poder enfrentarme a cualquiera y respeto la calidad que tiene el CMLL", explicó.