Va que vuela para quedarse

Ciudad de México

Las piezas del rompecabezas de Red Bull comienzan a acomodarse.

El asiento que queda disponible para 2025 en el equipo de las bebidas energéticas es de los más codiciados en el mercado de pilotos, al tratarse de la escudería más dominante de los últimos tres años.

Sergio Pérez está en esa posición privilegiada desde el 2021, cuando se unió a la escudería de Milton Keynes y finalizaría en la última carrera del calendario de 2024.

¿Qué necesita el mexicano para quedarse con los austriacos?

"Ir por el mismo camino por el que ha transitado hasta el momento. Las estadísticas históricas que se lograron en 2023 en el equipo Red Bull (con 21 victorias de 22 posibles) a pesar de algunos altibajos del mexicano, son las que tienen este año en el asiento al piloto mexicano. En 2024 continuará siendo el piloto cuyas cualidades técnicas y deportivas se adaptan a las de Max Verstappen y al RB20, cuando se trate de buscar el máximo de puntos", dijo Karina Xicoténcatl, especialista de deporte motor en Claro Sports.

La lista de posibles candidatos sugeridos desde Europa contempla a Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo y Fernando Alonso, sin embargo, este último ya firmó con Aston Martin.

En medio en los rumores, Checo ha dado resultados a nivel individual con el subcampeonato de 2023, y a nivel colectivo con los dos títulos logrados junto a Max.

"Un tema muy importante es la poca diferencia que tuvo en el Gran Premio de Japón en calificación con respecto a Max Verstappen, solamente 66 milésimas (de segundo) y es la única vez que Checo estuvo tan cerca y ese es un factor fundamental. Ha sido uno de los arranques más fuertes de Checo porque ha logrado capitalizar los días sábados y está muy cerca de cerrar, por la información que tengo, para el próximo año con Red Bull", aseguró Juan Fossaroli, comentarista de F1 en ESPN.

¿Podrá el tapatío definir su futuro o serán otros los que lo determinarán?

EL TIEMPO ES ORO

En caso de que Sergio Pérez llegue a un acuerdo con Red Bull, el tiempo sí jugará un papel importante, pues al introducirse los cambios en los motores en 2026, los campeones deben elegir si le dan continuidad a la dupla de Max-Checo, pues será Ford el fabricante de unidades que potencia para sus monoplazas.

"Lo veo relajado y depende de él cuánto tiempo quiere quedarse en Red Bull; además de 2024 y 2025, podría quedarse en 2026 y 2027, que le ayudaría mucho al equipo para la nueva reglamentación", comentó David Sánchez, analista de automovilismo en Fox Sports.

LOS DESCARTADOS

Empezando por la edad, el español Fernando Alonso, con 42 años, fue de las opciones menos viables para manejar un Red Bull.

Al cerrar la operación con Aston Martin por varias temporadas, el ibérico bicampeón del mundo de la F1 dejó de ser un obstáculo.

Ahora, el australiano Daniel Ricciardo puede darse por vencido, pues a pesar de que tiene las cualidades, desde su regreso a AlphaTauri -ahora Visa Cash App RB- a mediados de 2023, su desempeño va en picada y es constantemente exhibido y superado por su coequipero Yuki Tsunoda.

"No está mostrando nivel. Llegó en un momento no tan bueno de Checo y nunca me hizo ruido, porque ya llevaba algunos años malos; es un muy buen piloto, pero Checo también. En México lo hizo bien, pero no ha hecho grandes cosas".

"Yo le habría dado más oportunidad a Nyck de Vries, quien es un pilotazo y es mucho más joven, pero entiendo que a lo mejor esperaban algo más de él", aseguró Michel Jourdain, expiloto de la IndyCar.

De hecho, el australiano está en una situación complicada porque hasta podría perder su lugar en la actual campaña ante el neozelandés Liam Lawson.

LA COMPETENCIA REAL

El madrileño Carlos Sainz Jr. se puede considerar una contendiente real porque, al igual que Checo, tiene experiencia.

Sainz Jr. es una pieza que se adecua para un bien común y, casualmente, al igual que Pérez, brinda abundancia y estabilidad a las franquicias a la que se une.

"Sería la única opción que podría tener Red Bull a nivel de Checo. Hoy por hoy es el piloto con victorias no Red Bull, el año pasado en Singapur y este año en Australia, que está sin trabajo para el próximo año y es un piloto que está sumando muchos puntos en carrera", señaló Juan Fossaroli, quien está presente en el paddock los fines de semana de carrera.

El piloto español, aún con Ferrari, tiene varias opciones en la mesa, si no se da el regreso a Milton Keynes, con proyectos a largo plaza con Mercedes o Audi.

"Esta relación con Audi es muy notoria, sobretodo porque su padre ha ganado el Rally Dakar con la marca alemana y me parece que podría llegar a Sauber el próximo año", agregó David Sánchez, especialista en deporte motor.

Sainz Jr. está en la cuarta posición del Campeonato de Pilotos con 55 puntos.

EL FUTURO DEL EQUIPO

Si la extensión de contrato de Sergio Pérez sólo es hasta 2025, los jóvenes Liam Lawson y Alex Albon entrarían en la ecuación.

El neozelandés mostró su confianza en las cinco carreras en las que suplió a Daniel Ricciardo en 2023, desde los Países Bajos hasta Qatar, con un noveno sitio en Singapur.

"Le tendrían (a Liam) que dar mucho más tiempo como piloto. Viendo la historia de Red Bull no creo que lo vayan a subir así de golpe", dijo Michael Jourdain, corredor en Súper Copa.

Del otro lado está Alex, quien pese a no lucir en su primera etapa con el equipo de las bebidas energéticas de 2019 a 2020, con Williams si ha logrado ser un líder.

"Yo creo que si Albon tuviera una oportunidad concreta de ir a Red Bull, no en 2025 pero si en 2026, la va a tomar. Nadie va a descartar un asiento con el Red Bull, uno se asegura el subcampeonato o pelea por el campeonato si cree que puede vencer a Max Verstappen", aseguró Fossaroli

"Además, es tailandés y los dueños mayoritarios son tailandeses y tiene 51 por ciento. Tal vez llegó con poca experiencia y podría hoy tener la oportunidad de estar más cerca de Max".