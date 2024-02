Modifica Sauber su nombre

A horas de presentar su nuevo monoplaza para la temporada 2024, Sauber tuvo que modificar el nuevo nombre de su escudería.

Con el fin de no violar las regulaciones sobre los casinos en Suiza y otras naciones europeas, el equipo suizo ya no utilizará el nombre Stake F1 Team Kick Sauber, pues la firma Stake, de casinos virtuales y criptomonedas, que es su principal patrocinadora, no cuenta con licencia en territorio helvético; además, en varios países no está permitida la publicidad de casas de apuestas y loterías.

Ahora, la escudería será identificada simplemente por la leyenda Sauber Motorsport.

La formación suiza ya había jugado a su favor con el nombre burlando la legislación, pues en aquellas sedes del calendario de la F1 donde están prohibidos los anuncios de ese tipo de empresas, utilizó la campaña pasada los logotipos de Kick, la empresa hermana de Stake.

"El año pasado alternamos dos nombres diferentes según los distintos países en los que competimos. Cumpliremos plenamente todas las leyes aplicables y allí donde Stake esté prohibido, porque la publicidad de apuestas está prohibida, utilizaremos un nombre diferente", aseguró Alessandro Alunni Bravi, director general de la escudería, a medios especializados en automovilismo en Europa.

Otra medida que tomó la escudería fue eliminar de su página oficial el logo de Stake.