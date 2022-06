Ruud cae en 1ra ronda en Queen´s Club

Sam Querry, campeón en Queen´s en 2010, demostró que aún es una fuerza a considerar en el césped a sus 34 años al vencer al argentino Diego Schwartzman, quinto preclasificado, por 6-1, 6-4.

Fue sólo la séptima ocasión que el máximo preclasificado pierde en la primera ronda en Queen´s desde que inició la era abierta. El noruego se unió a una lista selecta pero indeseable que incluye a Andy Murray, Pete Sampras y Jimmy Connors.

"No lo puedo creer", aseguró Peniston. "Se siente como un sueño. No dormí mucho anoche y no se siente real".

"Obviamente Casper es un jugador increíble, lo hizo muy bien en el Abierto de Francia entonces sabía que sería una tarea difícil. Pero tienes que salir a al cancha sabiendo que tienes oportunidad de ganar —eso fue lo que hice".

La especialidad del noruego es la arcilla y se vio algo lento en el césped. Recientemente dijo que "el césped es para golfistas" y que se sentía "más cómodo en la cancha de golf que en tenis en césped por el momento".

Evidenció dificultades con su ritmo en todo el duelo y necesitó tratamiento en la cadera tras caer en la línea.

Peniston se llevó cinco puntos seguidos en su camino a ganar el primer desempate, poco después de que Ruud se resbaló en el punto para set.

Ruud se volvió a caer al inicio del segundo set, pero le quebró el saque a Peniston por primera vez para irse arriba 4-3, sólo para que el séptimo mejor británico le devolviera la cortesía inmediatamente y ganara otro desempate.

El reinante campeón Matteo Berrettini, segundo preclasificado del torneo, no tuvo problemas en su primer encuentro al vencer por 6-3, 6-3 a Dan Evans, un jugador británico de más recorrido, que ganó el domingo el Nottingham Open, otro torneo de césped.