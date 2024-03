Es WWE show para el caño

Ciudad de México

No necesito nada de ellos, así que puedo decir todo lo que pienso y siento, mientras todos los demás luchadores siguen cautivos de su organización¨. Ronda Rousey expeleadora de UFC

Aunque estuvo en dos etapas en la WWE, Ronda Rousey no tiene un buen recuerdo de la empresa, pues la califica como un "espectáculo de mierda".

La exestrella de la UFC, quien debutó en 2018 en la compañía de Vince McMahon protagonizando Wrestlemanía 35 y una segunda etapa que abarcó de Royal Rumble 2022 a Summer Slam 2023, aseguró que no le agradó la forma en cómo se labora.

"¿Detrás de escena? ¡Qué espectáculo de mierda absoluto es la WWE, porque no pueden ocultarme la historia y mantenerme como rehén de mi carrera.

No necesito nada de ellos y no tengo la intención de volver, así que puedo decir todo lo que pienso y siento", declaró al podcast Never Before Told, donde promocionó su libro "Nuestra Lucha", el cual saldrá en abril.

Adelantó que en su obra relata pasajes de sus batallas de lucha libre en otras empresas como Lucha Vavoom, donde alternó junto a Brian Kendrick y la ex Perra del Mal, Taya Valkiria, asegurando que fue la mejor experiencia de batallas híbridas en la que participó.