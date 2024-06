Rodrigo Diego disputa plaza olímpica

México cuenta con 10 plazas en la disciplina de clavados para los Juegos Olímpicos París 2024, de las cuales sigue pendiente la de trampolín 3 metros varonil, que intentará obtener Rodrigo Diego López en el selectivo de este sábado.

"Es en la competencia individual; ese es el pase que estoy buscando, que es lo que me toca a mí. Estoy enfocado y listo", expresó el clavadista de 27 años.

Parecía que el tapatío tenía su clasificación en la prueba de trampolín 3 metros sincronizado, junto a Osmar Olvera; sin embargo, reveló que el Comité Estabilizador ya no respetó lo publicado el 26 de febrero.

"Ese había sido el acuerdo, así lo anunciaron... Ahora, me toca el tema de individual, que es lo que puedo hacer", indicó.

Rodrigo Diego no está molesto por la decisión, pero recordó que "esta plaza no sería posible si yo no hubiera ganado" ese cupo, junto a Olvera, en el Mundial de Doha.

*10 plazas tiene México, en los clavados, para los Juegos Olímpicos 2024.