Primera medalla para México en Asunción 2025

Asunción, Paraguay.- La primera medalla para México en los Juegos Panamericanos Asunción 2025 llegó por el agua.

En La Bahía de Costanera, la dupla tricolor conformada por Roberto Ahumada y José Navarro remaron hasta la meta para asegurar el metal de bronce en la categoría de 2 remos cortos al detener el cronómetro en 6'35"710.

La comunicación entre los compañeros fue fundamental para apretar en los últimos metros, ya que los argentinos estaban cerca.

"Siento mucha emoción porque siempre es un honor representar a México y obviamente se siente mucho orgullo estar aquí. Era algo que anhelábamos y estoy muy contento de que si se haya dado ese resultado.

"Mentalmente me enfoco en que en eso trabajé porque o soy yo o son ellos y es fajarte en lo último, dar lo mejor de ti y si te esfuerzas y das siempre el máximo las cosas se van a dar solas", dijo Roberto.

Esta presea tiene un significado especial para la pareja de competidores, pues ambos crecieron en el puerto pesquero de San Felipe, Baja California, donde aprendieron su disciplina.

"Donde yo vivo es el único deporte que hay, el más destacado y con el que representas a Baja California y mis papás están bien orgullosos de mi. Hace unos meses estuve aquí en el prepanamericano pero en singles y quedé cuarto", dijo José.