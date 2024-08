Alejandra Valencia revela el motivo de su reducción de beca

Una nueva polémica ha envuelto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dependencia gubernamental que actualmente es dirigida por la exdeportista Ana Gabriela Guevara, y que sigue teniendo problemas con algunos deportistas mexicanos.

Luego de los resultados de México en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, Alejandra Valencia, una de las deportistas más destacadas en la justa, compartió mediante sus redes sociales que su beca deportiva fue reducida por parte del organismo público.

Causando además de tristeza, preocupación para la medallista de bronce en Tiro con Arco por equipos, quien para seguir obteniendo resultados deportivos requiere el ingreso para pagar a su equipo multidisciplinario.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", escribió en su cuenta de X.

Alejandra Valencia reveló el motivo de la reducción de su beca

Luego del difícil momento vivido en las instalaciones de Conade, la arquera mexicana habló sobre los motivos dados por parte de las autoridades para reducción de su beca deportiva.

"Vengo de la Conade y me pidieron ir a firmar la documentación para la beca del próximo año. Me dijeron que había bajado por las tabulaciones, ya que ellos se rigen por las reglas de hacienda y que les sale que me tienen que bajar", comentó en entrevista con Caliente TV.

En ese sentido, Valencia compartió el porcentaje de beca que le fue retirado, asegurando que es algo de años y que debe de cambiar para el bien del deporte.

"Me la redujeron como un 30%. No me la negaron, me la bajaron. No es suficiente para competir, se tiene que cambiar toda la burocracia y lo administrativo", finalizó.