Siente Hamilton que Red Bull no apoya a Checo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.-Para que un equipo de Fórmula Uno funcione se debe priorizar el trabajo de sus dos pilotos, o al menos eso piensa Lewis Hamilton.

El británico, quien conoce a Sergio Pérez desde que debutó en el Gran Circo en 2011, aseguró que al interior de Red Bull el ambiente no es el óptimo. "No he vivido exactamente algo como lo que está pasando (a Checo), pero como piloto entiendo las presiones psicológicas y mentales.

Es una carga muy pesada que cae sobre ti. Es muy difícil de explicarlo con palabras. "Pienso que su equipo realmente no le está dando un gran apoyo.

Sé que al equipo lo conforman muchos integrantes, pero hay personas en particular que lo afectan psicológicamente y no lo apoyan", dijo el 7 veces campeón de la Máxima Categoría.

Aunque Hamilton es el rival directo del tapatío por el subcampeonato, le desea un buen performance en el Gran Premio de la Ciudad de México

"Yo estaba muy emocionado por él al inicio de la temporada, porque estaba manejando muy bien, y yo pensé 'finalmente estamos viendo lo mejor de Checo', pero es un año muy largo y una temporada muy extensa.

"Lo que más puedo destacar de Sergio Pérez es que siempre se repone, se levanta y lo sigue intentando.

Puedo asegurar que México se hará sentir este fin de semana y quizá, como cuando estuve en Silverstone, que me motivé muchísimo, seguramente es algo que le pasará a él", puntualizó Lewis, que cuenta con 201 puntos en este momento.