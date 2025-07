Red Bull en aprietos: ¿Qué obstáculos enfrenta en la F1?

Ganar el quinto título de pilotos con Max Verstappen luce complicado para Red Bull.

En Austria, al equipo de las bebidas energéticas les cayó un balde de agua fría por el pobre rendimiento de sus monoplazas con el neerlandés fuera en la primera vuelta tras el choque con Kimi Antonelli, de Mercedes, y el último lugar de Yuki Tsunoda.

Aunque la corona de constructores ya estaba perdida, parece que el trofeo individual se le escapa de las manos a la escudería austriaca, pues el tetracampeón tiene 155 puntos y está a 61 del líder Oscar Piastri de McLaren.

"Tenemos algunas actualizaciones en las próximas dos carreras, pero esta fue una actuación que, casi diría sí, nos obliga a dar por perdido el campeonato. Con esta diferencia y a menos que consigamos alcanzarle pronto para ganar por méritos propios, quiero decir, ¿a cuántos puntos está Max ahora?

"Si nos fijamos en el rendimiento de McLaren, solo tuvieron un bajón en Canadá, cuando necesitaron piezas nuevas. No podemos confiar en que eso vuelva a ocurrir. Así que no, no tiene buena pinta. Desafortunadamente, son ambas cosas, la brecha de tiempo y el margen de 60 puntos, que es casi equivalente a tres victorias de carrera. Eso es increíblemente difícil de recuperar", comentó Helmut Marko, asesor de Red Bull, al canal ORF.

El siguiente fin de semana en Silverstone, el león neerlandés y la escudería están obligados a sumar una buena cantidad de unidades que les devuelva la esperanza de seguir luchando.