Quiero ganar el campeonato: ´Checo´

Sergio Pérez va por el campeonato de la Fórmula Uno y va en serio.

Tras 12 años en la Fórmula Uno, el piloto mexicano ya no tiene que demostrarle nada a nadie, está en una edad y en un momento en el que sabe que puede con ese reto y está en un equipo que puede ayudarlo a conseguirlo.

En 2021 ayudó a Max Verstappen a lograr el título mundial y este año, con las nuevas regulaciones de la F1 que buscan más paridad en la competencia, están las condiciones dadas para sumarse a la pelea por el campeonato y en Milton Keynes le ha dado esa palabra.

"Red Bull me da la oportunidad (pelear por el campeonato), no hay algo que diga que tengo que quedar detrás de Max, si Max ha estado delante de mí es porque ha sido más fuerte en pista. Siento que tengo la oportunidad de ser campeón con Red Bull", dijo "Checo" Pérez en una entrevista con unos de sus patrocinadores y Fox Sports.

"No tengo que demostrar nada, tengo que demostrarme a mí, sé que puedo, estoy trabajando para ello y no quiero ganar carreras, hoy mi enfoque es ganar el campeonato".

Como cada pausa entre carreras, Pérez goza de unos días en Guadalajara siendo tercer lugar en el mundial de Pilotos tras las primeras cuatro fechas con 54 puntos, detrás de Verstappen (59) y Charles Leclerc, de Ferrari (86).

"El equipo ha sido muy abierto, especialmente esta temporada al decirnos que quieren a los dos pilotos adelante y nada sería mejor que pelear el campeonato con Max porque eso significaría que Red Bull es la potencia más fuerte", comentó "Checo".

"No podría estar en la Fórmula Uno, después de 12 años, con mis hijos tan chiquitos, en casa, no podría estar nomás por estar y saber que soy el segundo piloto y que no tengo opción de ganar, sería una falta de respeto hacia mí y mi carrera. No tengo necesidad de estar en Fórmula Uno, estoy porque quiero ganar y ser campeón".

La quinta carrera de la temporada 2022 será el 8 de mayo con el debutante Gran Premio de Miami.

¿QUÉ LE GUSTABA MÁS DE LA ESCUELA?

Sergio Pérez siempre tuvo claro que lo suyo desde niño eran los deportes y desde que estaba en la escuela lo hizo saber.

El piloto tapatío de Fórmula Uno no oculta que dentro del aula quizás no fue el mejor, pero una vez que había que salir a hacer una actividad, sobre todo de deportes, era el primero en levantar la mano.

"Checo" compartió en sus redes sociales un video donde le preguntaron cuál era su materia favorita en la escuela y la respuesta no pudo ser más evidente.

"Oh, creo que deportes", respondió el piloto de Red Bull.

"Realmente tuve problemas con la escuela, así que siempre que había alguna actividad deportiva yo era el primero en hacerlo, pero cuando había algo que hacer con la escuela, yo era el último, por lo que mis maestros no estaban muy contentos".

Esos mismos maestros ahora seguro están contentos y orgullosos de ver como aquél niño comenzó a rodar en los karts y que hoy en día crece su legado como el mejor piloto mexicano de la historia.