Quieren hundir su embarcación

"Todos se quieren colgar de mi momento, soy campeón y además con duelos de apuestas me ha ido bien, pero si ya están puestos los Wagner, el Hijo de Fishman, Texano y pues me he enfrentado a ellos en todos lugares, pero si quieren esos duelos que vengan a mi casa en la Arena Naucalpan.

"Aquí estoy para toda esa bola de perros sarnosos", indicó.

En la Naucalpan se medirá al Legado Wagner.